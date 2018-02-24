لجنة طبية وقانونية تفتح التحقيق في وفاة عشرينية بجازان
أكدت مصادر إعلامية اليوم السبت، على أن هناك لجنة طبية وقانونية وجه بها مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الله النجمي، للتحقيق في حادثة وفاة مريضة عشرينية بمستشفى شهير بمنطقة جازان، حيث قال ذووها إن سبب وفاتها خطأ طبي.
وقالت المصادر إن اللجنة بدأت في التحقيق مع منسوبي المستشفى والفريق الطبي الذي باشر الحالة.
وكان مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة جازان نبيل غاوي، كشف عن أنه يجري التحقيق في حادثة وفاة عشرينية في مستشفى خاص شهير بجازان واتخاذ الإجراءات اللازمة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ويعوض اهلها خير