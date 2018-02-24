دجاجة تخضع لعملية تصحيح جنسي عقب تحولها إلى ديك
أثارت الدجاجة ” أوليفيا ” التي تعيش في سيدني بأستراليا، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب خضوعها لعملية انعكاس جنسي لإصابتها بمتلازمة نادرة تعرف بـ ” الانعكاس الجنسي ” .
وكانت توقفت الدجاجة أوليفيا عن وضع البيض ونما عرفها وبدأت تصيح مثل الديوك، ما أصاب مالكها بالذهول وقام بنقلها إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء إصابتها بالمتلازمة النادرة.
وتبين أن أوليفيا كانت تفرز التستوستيرون ما تسبب في اكتسابها خصائص الديوك.
ولتصحيح الوضع، تم زراعة هرمون وضع تحت جلدها لوضع حد لإفراز التستوستيرون، حيث ساعد ذلك في توقف أوليفيا عن الصياح والعودة إلى مظهرها الأنثوي.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25369 ] نشر منذ 2 ساعتين
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alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 2 ساعتين
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ليش كذا
العدناني[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
كانت خليتها قصدي خليته يكمل مشواره