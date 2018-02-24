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الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في تعز

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في تعز
فهمي محمد(صدى):

كبّد الجيش الوطني اليمني اليوم السبت، مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة بمعارك شرسة اندلعت شرق تعز، وسط اليمن .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري في اللواء 35 مدرع، قوله إن ” المليشيا الانقلابية شنت هجومًا عنيفًا على مواقع الجيش الوطني على حدود مديرية خدير بهدف احراز تقدم لها، غير أن قوات الجيش تصدت للهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة ” .

وأضاف المصدر أن ” المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المليشيا الإيرانية ” ، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الوطني صدّت الهجوم وكبّدت الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد .

 


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