الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في تعز

فهمي محمد(صدى):

كبّد الجيش الوطني اليمني اليوم السبت، مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة بمعارك شرسة اندلعت شرق تعز، وسط اليمن .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري في اللواء 35 مدرع، قوله إن ” المليشيا الانقلابية شنت هجومًا عنيفًا على مواقع الجيش الوطني على حدود مديرية خدير بهدف احراز تقدم لها، غير أن قوات الجيش تصدت للهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة ” .

وأضاف المصدر أن ” المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المليشيا الإيرانية ” ، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الوطني صدّت الهجوم وكبّدت الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد .