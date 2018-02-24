بالصور.. ” لاند روفر ” تحول موديلاتها إلى سيارات صديقة بالحيوان

لندن(صدى):

قامت لاند روفر بإطلاق حزمة تسهل علينا إصطحاب حيواناتنا الأليفة خاصة الكلاب في رحلاتنا بالسيارة ، تزامناً مع إحتفالات العام الصيني للكلب .

حيث سيتم تزويد عملاء الـ SUV البريطانية الفاخرة ببساط مطاطي صغير أو وساده مبطنة ليجلس عليها حيوانهم الأليف في مساحة الأمتعة الخلفية دون أن يلوثها، كما سيتم تثبيت حاجز طولي بين المكان المخصص للحيوان الأليف والمقاعد الخلفية للحفاظ عليها من مخالبه.

وبالإضافة لذلك سيحصل حيوانك الأليف أيضا على طوق وسترة شمعية وعدة مستلزمات أخرى متناسقة مع الحزمة.

وتخصص هذه الحزمة لموديلات: ديسكوفري سبورت، ديسكوفري، رنج روفر فيلار، رنج روفر سبورت ورنج روفر العادية .. بتكلفة $639 (2,400 ريال) أو $875 (3,280 ريال) وفقا للموديل.