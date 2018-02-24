مقتل 39 مدنيًا في تعز اليمنية برصاص مليشيا الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

قتل وأصيب 39 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال في قصف مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية على مدينة تعز خلال شهر يناير الماضي .

ووفقًا لتقرير أعده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان، فإن ” 21 مدنيًا بينهم 5 أطفال و 4 نساء، فيما أصيب 72 مدنيًا بينهم 18 طفلًا و 10 نساء بينهم حالات خطرة ” .

ونسبت وكالة الأنباء اليمنية للمركز أنه ” وثق ارتكاب مليشيا الانقلاب 5 مجازر دامية خلال شهر يناير راح ضحيتها 11 قتيلًا من المدنيين و 20 مصابًا ، كما قتل 3 مدنيون بقنص مباشر من قناص تابع للحوثيين ” .

ورصد التقرير حالة اختطاف واحدة، وتهجير 18 أسرة من قرية الكدمة عزلة القحيفة، إضافة إلى تهجير ونزوح 31 أسرة من عزلة العدنة شرق صالة، وثلاث حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير .