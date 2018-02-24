بالصور.. نائب أمير مكة المكرمة يزور المهرجان الوطني للتراث بالجنادرية

نايف السالم(صدى):

قام الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 ، مستهلاً سموه زيارته بجناح المنطقة المشارك في المهرجان، حيث استمع شرح عن مكوناته التي تحوي بيوت مكة المكرمة وجدة والطائف، إضافة لضيف الشرف لهذا العام بيت القنفذة ، ويضم أيضاً مقراً لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ومشروع تعظيم البلد الحرام ، مطلعاً سموه فيها على ما يحويه كل بيت من إرث تاريخي وحضاري .

وتجول سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة في أروقة الجناح الذي يحتوي على أكبر سوق شعبي في الجنادرية لاحتوائه على 45 متجرًا، إضافة لمشاركة 12 أسرة منتجة تقدم منتجاتها من الأطعمة والتحف والهدايا والتصاميم اليدوية ، ومقتنيات أثرية أبدعها وصاغها سكان مكة عبر تجاربهم الطويلة على مر العصور، إضافة للقطَع النادرة من الأثاث القديم .

واطلع سموه على ” مكة المستقبل ” بجانح المنطقة والتابع لهيئة تطوير المنطقة ، المجتوي على أبرز المشروعات التنموية والتطويرية في المنطقة والمدعمة بالفيديوهات واللوحات التعريفية لها، إلى جانب المجسمات المختلفة لعددٍ من المشروعات الواعدة بالمنطقة.