بالفيديو.. شمس الكويتية ” الفن رسالة وليس فقط رقص وغناء “
دافعت الفنانة شمس الكويتية ، عن الفن والانتقادات التي يتعرض لها الفنانين بوصف الفن بأنه حرام ، خلال حلولها ضيفة بأحد المؤتمرات تحت عنوان ” لنهزم السرطان كما هزمنا داعش ” في دولة العراق .
وقالت شمس خلال اللقاء ” الفن مش بس غنى ورقص .. الفن حالة فرح وسعادة وحياة .. الفن بيقول للعالم أننا بخير لأن الانسان ما يطرب إلا لما يحس أنه مرتاح ” .
وتابعت شمس ” نحنا ما تعاملنا مع داعش ولا بغينا سلطة ولا نهبنا حقوق .. نحن نقدم فرح ومساعدات .. ةشلةن في تبرع من فنانيين وبعدين يقولون فلوس الفن حرام ” .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههه واضحة الرسالة
خاصة الصورة اللي تحت 😅😅
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2203 ] نشر منذ 4 ساعات
تكمن رسالة الفن العظيمه في إيثار غراءز الشباب
رااايق[ عدد التعليقات: 3831 ] نشر منذ 4 ساعات
والله أخر زمن لما يكون السفله هم من يحرم ويحلل ****
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لا حول ولا قوة إلا بالله **
رااايق[ عدد التعليقات: 3831 ] نشر منذ 4 ساعات
والله أخر زمن لما يكون السفله هم من يحرم ويحلل ****
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لا حول ولا قوة إلا بالله **
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2940 ] نشر منذ 54 دقيقة
فعلا احنا لما نفرح نرقص و نغني و ان كان بين جدران غرفتنا و احنا برضة ممكن نسكر التلفاز و لا نشوف رقص و لا غناء