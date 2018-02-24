بالفيديو.. شمس الكويتية ” الفن رسالة وليس فقط رقص وغناء “

أماني الغامدي(صدى):

دافعت الفنانة شمس الكويتية ، عن الفن والانتقادات التي يتعرض لها الفنانين بوصف الفن بأنه حرام ، خلال حلولها ضيفة بأحد المؤتمرات تحت عنوان ” لنهزم السرطان كما هزمنا داعش ” في دولة العراق .

وقالت شمس خلال اللقاء ” الفن مش بس غنى ورقص .. الفن حالة فرح وسعادة وحياة .. الفن بيقول للعالم أننا بخير لأن الانسان ما يطرب إلا لما يحس أنه مرتاح ” .

وتابعت شمس ” نحنا ما تعاملنا مع داعش ولا بغينا سلطة ولا نهبنا حقوق .. نحن نقدم فرح ومساعدات .. ةشلةن في تبرع من فنانيين وبعدين يقولون فلوس الفن حرام ” .