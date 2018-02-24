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بالفيديو.. شمس الكويتية ” الفن رسالة وليس فقط رقص وغناء “

بالفيديو.. شمس الكويتية ” الفن رسالة وليس فقط رقص وغناء “
أماني الغامدي(صدى):

دافعت الفنانة شمس الكويتية ، عن الفن والانتقادات التي يتعرض لها الفنانين بوصف الفن بأنه حرام ، خلال حلولها ضيفة بأحد المؤتمرات تحت عنوان ” لنهزم السرطان كما هزمنا داعش ” في دولة العراق .

وقالت شمس خلال اللقاء ” الفن مش بس غنى ورقص .. الفن حالة فرح وسعادة وحياة .. الفن بيقول للعالم أننا بخير لأن الانسان ما يطرب إلا لما يحس أنه مرتاح ” .

وتابعت شمس ” نحنا ما تعاملنا مع داعش ولا بغينا سلطة ولا نهبنا حقوق .. نحن نقدم فرح ومساعدات .. ةشلةن في تبرع من فنانيين وبعدين يقولون فلوس الفن حرام ” .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 5 ساعات

ههههههه واضحة الرسالة
خاصة الصورة اللي تحت 😅😅

[ عدد التعليقات: 2203 ] نشر منذ 4 ساعات

تكمن رسالة الفن العظيمه في إيثار غراءز الشباب

[ عدد التعليقات: 3831 ] نشر منذ 4 ساعات

والله أخر زمن لما يكون السفله هم من يحرم ويحلل ****
*
لا حول ولا قوة إلا بالله **

[ عدد التعليقات: 3831 ] نشر منذ 4 ساعات

والله أخر زمن لما يكون السفله هم من يحرم ويحلل ****
*
لا حول ولا قوة إلا بالله **

[ عدد التعليقات: 2940 ] نشر منذ 54 دقيقة

فعلا احنا لما نفرح نرقص و نغني و ان كان بين جدران غرفتنا و احنا برضة ممكن نسكر التلفاز و لا نشوف رقص و لا غناء

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