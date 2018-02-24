البروفيسور يكشف عن اعجابه بتيفو جماهير الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

أعرب ألفارو مورتي بطل مسلسل “ la casa de papel ” والشهير بلقب “ البروفيسور ” عن اعجابه بتيفو جماهير نادي الاتحاد خلال مباراتهم أمام نادي الشباب بمنافسات كأس خادم الحرمين.

ويذكر أن موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” شهدت نقاش صغير بين بطل المسلسل الأشهر في العالم خلال الفترة الأخيرة وبين أحد جماهير الفريق الاتحادي.

وقال الممثل الإسباني والشهير بـ “ البروفسيور ” على الحساب الرسمي للمسلسل الشهير على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” التي نشرت فيها صورة لتيفو جماهير الاتحاد : هل هذا حقيقي؟!.

وكسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهته أمام الشباب بنتيجة ثلاثة لهدف؛ ليعبر بهذا الفوز إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.