البروفيسور يكشف عن اعجابه بتيفو جماهير الاتحاد
أعرب ألفارو مورتي بطل مسلسل “ la casa de papel ” والشهير بلقب “ البروفيسور ” عن اعجابه بتيفو جماهير نادي الاتحاد خلال مباراتهم أمام نادي الشباب بمنافسات كأس خادم الحرمين.
ويذكر أن موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” شهدت نقاش صغير بين بطل المسلسل الأشهر في العالم خلال الفترة الأخيرة وبين أحد جماهير الفريق الاتحادي.
وقال الممثل الإسباني والشهير بـ “ البروفسيور ” على الحساب الرسمي للمسلسل الشهير على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” التي نشرت فيها صورة لتيفو جماهير الاتحاد : هل هذا حقيقي؟!.
وكسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهته أمام الشباب بنتيجة ثلاثة لهدف؛ ليعبر بهذا الفوز إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 4 ساعات
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كان تيفو جميل