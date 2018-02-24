  • السبت 24

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. ماريتا عاصي الحلاني تغني ” 3 دقات “

بالفيديو.. ماريتا عاصي الحلاني تغني ” 3 دقات “

بالفيديو.. ماريتا عاصي الحلاني تغني ” 3 دقات “
أماني الغامدي(صدى):

أدت الفنانة ماريتا أبنة النجم اللبناني عاصي الحلاني أغنية 3 دقات أثناء حلولها ضيفة بإحدى البرامج التلفزيونية .

وظهرت ماريتا في مقطع فيديو عبر انستجرام وهي بأحد البرامج وتؤدي كلمات الأغنية بدون موسيقى ، ما أثار أعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرقة صوتها .

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2940 ] نشر منذ 57 دقيقة

ما شاء الله عليها صوتها جميل و مملوحة ربي يحفظها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *