بالفيديو.. ماريتا عاصي الحلاني تغني ” 3 دقات “

أماني الغامدي(صدى):

أدت الفنانة ماريتا أبنة النجم اللبناني عاصي الحلاني أغنية 3 دقات أثناء حلولها ضيفة بإحدى البرامج التلفزيونية .

وظهرت ماريتا في مقطع فيديو عبر انستجرام وهي بأحد البرامج وتؤدي كلمات الأغنية بدون موسيقى ، ما أثار أعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرقة صوتها .