بالفيديو.. ماريتا عاصي الحلاني تغني ” 3 دقات “
أدت الفنانة ماريتا أبنة النجم اللبناني عاصي الحلاني أغنية 3 دقات أثناء حلولها ضيفة بإحدى البرامج التلفزيونية .
وظهرت ماريتا في مقطع فيديو عبر انستجرام وهي بأحد البرامج وتؤدي كلمات الأغنية بدون موسيقى ، ما أثار أعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرقة صوتها .
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2940 ] نشر منذ 57 دقيقة
ما شاء الله عليها صوتها جميل و مملوحة ربي يحفظها