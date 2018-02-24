مقتل 31 شخصًا في هجمات للمتمردين بجميع أنحاء أفغانستان

كابل(صدى):

قتل ما لايقل 31 شخصًا فيما أصيب 22 آخرون في أربعة هجمات في ثلاثة أقاليم أفغانية .

ففى العاصمة كابل ، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل ، وأصيب خمسة آخرون في تفجير انتحاري ، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش .

ووقع التفجير بالقرب من وكالة استخبارات أفغانية والسفارة الأمريكية وغيرها من المؤسسات الأفغانية والدولية .

وفى الوقت نفسه، لقى 25 من أفراد الجيش الأفغاني حتفهم بعد أن هاجم مسلحون من طالبان نقطة التفتيش الخاصة بهم فى منطقة بالا بولوك بإقليم فرح غرب أفغانستان أمس مع استمرار الهجوم حتى وقت مبكر من صباح السبت، حسبما أفاد عضو مجلس إقليم فرح خير محمد نورزاى .