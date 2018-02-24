بالصور.. أمير الرياض يكرم الفائزين والفائزات بجوائز أولمبياد

عادل الحربي(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم ، الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2018) في الحفل الختامي.

وجاء ذلك بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي وكبار مسؤولي وزارة التعليم و ” موهبة ” ، وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

ومنح سمو أمير منطقة الرياض 27 طالبًا وطالبة، 27 جائزة، حيث حصد الموهوبون والموهوبات جوائز الأولمبياد الذي تنظمه ” موهبة ” بالشراكة مع وزارة التعليم سنويًا، ونافس عليه 102 مشروع علمي؛ قدمها 48 طالباً و54 طالبة، في 22 مجالاً علميًا متنوعًا، كما كرّم الأمير فيصل بن بندر الجهات المانحة للجوائز الخاصة والرعاة، حيث قدم شركاء “موهبة” من الجهات المحلية والدولية (48) جائزة للطلبة الفائزين.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن سعادته لحضوره الحفل الختامي لأولمبياد إبداع 2018، وتكريم أبناء الوطن المبدعين والمبدعات.