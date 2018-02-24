تطبيق عقوبات على ناشري الإعلانات في الأماكن العامة

علي القحطاني(صدى):

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يقومون بوضع ملصقات القروض أو الإعلانات في الأماكن العامة وعلى المنازل.

وتهدف هذه التعليمات إلى مطاردة المخالفين الذين شوهوا المرافق العامة بنشر إعلاناتهم المشبوهة غالبًا، وضبطهم لتطبيق النظام بحقهم، إلى جانب العمل على إزالة الملصقات والإعلانات المنتشرة عشوائياً بالأماكن العامة.

وويذكر أنه سيتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة 500 ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية, وذلك على رقم السجل المدني او رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات.