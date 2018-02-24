شاهد.. لحظة لقاء أم بأبنها بعد انقطاع لمدة 10 سنوات

بكين(صدى):

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة التقاء أم بابنها بعد فراق استمر لمدة 10 سنوات، في مشهد مؤثر.

وكان اختار الشاب ويدعي “وانغ يون ، 31 عاماً ” من الصين، عدم العودة إلى منزله حتى لا يخيب آمال الأسرة، بعدما فشل في العثور على عمل بالمدينة تاركا أسرته تبحث عنه، وكانت والدته قد سافرت 110 كم لرؤيته بعد أن أخبرها فريق إنقاذ بمكانه.

ولم تشاهد الأم البالغة من العمر 56 عاما ابنها منذ عام 2008، بعدما اختار عيش حياة المشردين لخجله من الأسرة، حيث رفض في البداية منح فريق المتطوعين أي معلومات عنه إلا بعد أن وعدوه بتوفير عمل له.