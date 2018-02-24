بالفيديو.. فتاة تسرق مطعما بطريقة ماكرة
أقدمت فتاة مغربية على اقتحام مطعم بمدينة الدار البيضاء المغربية ، وسرقته بطريقة ماكرة .
وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة بالمطعم ، لحظة اقتحام الفتاة المطعم مستغلة عدم وجود أحد بالداخل وقامت بسرقة زجاجة زيت ضخمة وفرت هاربة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههههههههه
🔫فتامين (( و))[ عدد التعليقات: 2428 ] نشر منذ 4 ساعات
علبة زيت
اسمحوها
alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول يارب لاتحوجنا ولا تفضحنى
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25369 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان