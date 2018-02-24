بالفيديو.. فتاة تسرق مطعما بطريقة ماكرة

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت فتاة مغربية على اقتحام مطعم بمدينة الدار البيضاء المغربية ، وسرقته بطريقة ماكرة .

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة بالمطعم ، لحظة اقتحام الفتاة المطعم مستغلة عدم وجود أحد بالداخل وقامت بسرقة زجاجة زيت ضخمة وفرت هاربة.