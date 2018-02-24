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بالفيديو.. فتاة تسرق مطعما بطريقة ماكرة

بالفيديو.. فتاة تسرق مطعما بطريقة ماكرة
مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت فتاة مغربية على اقتحام مطعم بمدينة الدار البيضاء المغربية ، وسرقته بطريقة ماكرة .

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة بالمطعم ، لحظة اقتحام الفتاة المطعم مستغلة عدم وجود أحد بالداخل وقامت بسرقة زجاجة زيت ضخمة وفرت هاربة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول يارب لاتحوجنا ولا تفضحنى

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