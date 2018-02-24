بالصور.. فاعليات سباق الخيل على كأس المؤسس

بدر الحارثي .. محمد السعران(صدى):

رصدت عدسة ” صدى ” فاعليات المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية.

وأعرب عادل المزروع، المدير العام لنادي الفروسية، عن بالغ اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، المهرجان، التي تأتي تأكيدًا على حرصه، أيده الله، على إبراز هذه الرياضة الأصيلة، ودعمًا وتشجيعًا لأبنائه المنتمين والمهتمين برياضة الفروسية.

ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، حفظه الله، يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية.