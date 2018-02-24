الصندوق العقاري: جار العمل على رفع سقف التسجيل في خدمة ” عجلها “

علي القحطاني(صدى):

قال صندوق العقاري، اليوم السبت، إنه نظرًا للإقبال الكبير على خدمة ” عجلها ” ، جارٍ العمل على رفع سقف التسجيل فيها.

وجاء ذلك ردًا من الصندوق العقاري بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على استفسار مواطن حاول التسجيل في الخدمة ولكن ظهرت له رسالة جاء فيها : لقد تم تجاوز الحد الأقصى لموافقات عجلها.

وأضاف الصندوق العقاري أن ” عجلها ” تتيح الحصول على الموافقة الفورية للاستفادة من ” التمويل المدعوم ” ، وأن الموافقة ستكون سارية لمدة 90 يوماً من تاريخ التقديم عليها، وأنه في حال عدم الاستفادة منها خلال هذه الفترة سيتم إلغاء الطلب ويعاد اسم المستفيد إلى قوائم الانتظار بتاريخه الأساسي.