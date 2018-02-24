الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على الطائف والسيل الكبير

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد النظام الآلي للإنذار المُبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، على استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف والسيل الكبير، والأجزاء المجاورة، مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: الإدراة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف تدعو المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والحيطة، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الاودية ومجاري السيول.

‏جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.