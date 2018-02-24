نانسي عجرم تحقق رقما قياسيا جديدا وتتعدى الـ 50 مليون مشاهدة

أماني الغامدي(صدى):

حطمت أغنية “عم بتعلق فيك” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم والتي تعد من أبرز أغنيات ألبومها ” حاسة بيك ” ، الأرقام القياسية على موقع ” يوتيوب ” حيث حصدت حتى الساعة أكثر من 50 مليون مشاهدة.

الجدير ذكره أن أغنية ” عم بتعليق فيك ” من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أما البوم ” حاسة بيك ” والذي طرحته نانسي عجرم العام الماضي ضم 13 اغنية تعاونت خلالهم مع أبرز الشعراء والملحنين.