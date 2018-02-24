  • السبت 24

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. نانسي عجرم تحقق رقما قياسيا جديدا وتتعدى الـ 50 مليون مشاهدة

نانسي عجرم تحقق رقما قياسيا جديدا وتتعدى الـ 50 مليون مشاهدة

نانسي عجرم تحقق رقما قياسيا جديدا وتتعدى الـ 50 مليون مشاهدة
أماني الغامدي(صدى):

حطمت أغنية “عم بتعلق فيك” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم والتي تعد من أبرز أغنيات ألبومها ” حاسة بيك ” ، الأرقام القياسية على موقع ” يوتيوب ” حيث حصدت حتى الساعة أكثر من 50 مليون مشاهدة.

الجدير ذكره أن أغنية ” عم بتعليق فيك ” من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أما البوم ” حاسة بيك ” والذي طرحته نانسي عجرم العام الماضي ضم 13 اغنية تعاونت خلالهم مع أبرز الشعراء والملحنين.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3827 ] نشر منذ 9 دقائق

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *