وظائف عديدة شاغرة بشركة ” هاليبورتون ” في الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ” هاليبورتون ” ، المتخصصة في مجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عدد 13 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها، بمحافظتي الخبر والأحساء.

وأكدت الشركة، أن هذه الوظائف، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائي خدمات أول – خدمات الحصول على البيانات.

– ممثل أول خدمة حقل – سوائل الحفر.

– مشغل خدمة أول – اختبار بئر السطح.

– مساعد مشغل أول – حلول السطح.

– مسجل جيولوجي ثانٍ – البيانات السطحية.

– فني ميكانيكي – أسفل البئر (وظيفتين).

– فني كهربائي/ ميكانيكي ثانٍ.

– أخصائي خدمات أول.

– مهندس حقل – التسجيل والأداء.

– مدير ثانٍ – حقل.

– فني مساعد الإكمال.

– مساعد مشغل أول.

فيما أتاحت الشركة التقديم، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 فبراير 2018م، مؤكدة على أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط الوظيفة المعلنة، من خلال الرابط التالي: من هنا .