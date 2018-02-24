دراسة تكشف تعرض إمرأة من كل 10 فرنسيات للاغتصاب

باريس(صدى):

كشفت دراسة حول الاعتداءات الجنسية، التي أجراها مركز بحوث ” جان جوريس ” في العاصمة الفرنسية، باريس، إن امرأة أو أكثر من كل 10 فرنسيات تعرضن للاغتصاب على الأقل مرة واحدة.

وأشارت الدراسة إلى أن 12% من 2167 امرأة، جرى التحقيق معهن، تعرضن ” لاعتداء جنسي بالعنف ” ، وهذا هو تعريف الاغتصاب في القانون الفرنسي.

وأوضحت الدراسة أن 5% من أولئك النساء قالت إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي أكثر من مرة واحدة، بينما 31% قلن إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل شركائهن، فيما ذكرت الدراسة أن 19% اغتصبن من قبل أشخاص يعرفونهم، و17% من قبل أشخاص غرباء.

وأظهر المسح أن نصف النسبة المذكورة سلفًا 12% كن ما يزلن طفلات أو مراهقات حين تعرضن لتلك الوقائع القاسية.