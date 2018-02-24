وظيفة إدارية شاغرة بشركة ” نجم ” لخدمات التأمين

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” نجم ” لخدمات التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، تحت المسمى الوظيفي ” مسؤول المخاطر ” ، وذلك من أجل العمل بفروع الشركة، في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظيفة متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مشترطة وجود خبرات سابقة.

فيما أتاحت الشركة التقديم، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 فبراير 2018م، مؤكدة على أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط الوظيفة المعلنة، من خلال الرابط التالي: من هنا