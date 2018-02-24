أهم الأطعمة التي يجب تناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية

متابعات(صدى):

أكد أخصائيو التغذية، أنه يجب أن تكون الوجبة الأولى بعد ممارسة التمارين الرياضية، غنية بعنصر البروتين، ويكون الاختيار الأفضل هو الحليب.

فيما يمكن تناول مصادر أخرى للبروتين، تضم: الجبنة، واللوز، والبيض، والدجاج، فضلًا عن تناول بعض الكاربوهيدرات، التي قد تساعد في تعويض الطاقة التي حرقها الجسم، وذلك عن طريق إضافة شريحة من خبز الحبوب الكاملة إلى نوع البروتين الذي تتناوله، أو شرب ” سموثي ” الفاكهة، أو تناول لبن الزبادي مع الفاكهة.

أما إذا كنت تعاني من القلق بشأن آلام العضلات، فيمكنك تجربة رش القليل من مسحوق الزنجبيل أو القرفة على طعامك، أو شرب عصير البطيخ الطازج أو عصير الكزر الحامض.

حيث تعد هذه الأطعمة، قادرة على تقليل الألم أو الالتهابات بعد التمارين الرياضية، وذلك وفقًا لما أوردته بعض الدراسات.