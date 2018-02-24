” التحالف ” يشن غاراته الجوبة على مواقع الحوثيين في 4 محافظات

فهمي محمد(صدى):

واصلت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الإيرانية في 4 محافظات يمنية.

وشنت مقاتلات التحالف 4 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في التباب السود بجبهة نهم في العاصمة صنعاء، مسفرة عن تدمير طقم ودبابة وعدد من العيارات التي كانت تستخدمها المليشيا الإرهابية.

كما استهدفت غارات التحالف تجمعات الحوثيين في قرية ” آل صبحان ” وجبال أَياق وكتاف ورازح وطخيه في محافظة صعدة، بالإضافة إلى 5 غارات استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة، مخلفه عددًا من القتلى والجرحى في صفوفهم.