9 وظائف فنية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين بجنرال إلكتريك

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة جنرال إلكتريك General Electric المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، باب التوظيف على عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 22 فبراير 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعدد من الشركات التابعة لها في كلًا من ” الرياض، الدمام، الخبر، والظهران “.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مدير عمليات العملاء، مدير الدعم الفني، مدير عمليات الإنجاز، أخصائي خدمات الموقع، أخصائي خدمات أول – إدارة المشاريع الرقمية، أخصائي مبيعات خدمة الحسابات، فني لحام، وأخصائي خدمات ثانٍ – المستودع وعمليات الخدمات اللوجستية “.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التاليهنا