بـ 58 هدف .. الريال يتفوق هجوميا على ألافيس

ماجد محمد(صدى):

يواجه ريال مدريد، اليوم السبت، ديبورتيفو ألافيس، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، وهو متفوق تهديفيًا على ألافيس.

وتغلب الريال على ألافيس في عدد أهداف كلًا منهما في إطار الدوري الإسباني هذا الموسم.

وسجل ريال مدريد 58 هدفا خلال 24 مباراة خاضها فى الدورى الإسبانى هذا الموسم، منها 24 هدفا للثلاثى الأفضل تهديفيا للفريق الملكى بالمسابقة “كريستيانو رونالدو، جاريث بيل، وماركو أسينسيو “.

وعلى جانب أخر أحرز فريق ديبورتيفو ألافيس بالكامل 22 هدفاً فى الدورى الإسبانى خلال 24 مباراة بمتوسط يقل عن الهدف الواحد فى المباراة، وهو ما يكشف التفوق الهجومى لثلاثى ريال مدريد عليه.