5 أمور تمكنك من تجاوز محنة الانفصال عن شريك حياتك
يعتبر الكثيرون الانفصال عن شريك الحياة، تجربة سلبية يقيسون عليها جميع تجاربهم المستقبلية، وتصيبهم بالإحباط، فقد ينتج عنه الشعور باضطرابات عاطفية قد تقلب حياة المرء رأساً على عقب.
ولكن لا ينبغي أن يترك الشخص تجربة انفصاله تؤثر على حياته بشكل كبيرة، لذلك، نقدم لكم بعض الدروس التي يجب تعلمها، لتمكن الشخص من تجاوز محنته، وتمنحه فرصة لإقامة علاقة جديدة ناجحة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: حدد أسباب فشل العلاقة السابقة: فيجب أن تتلافى الأخطاء والهفوات التي تسببت في وصول الأمور بينك وبين الشريك إلى هذه المرحلة.
ثانيًا: تعرف على خصالك السلبية: وذلك للتخلص منها، والبدء في علاقة جديدة، خالية من المنغصات والمشاكل.
ثالثًا: سعادتك بين يديك: فيجب أن تتجنب المشاعر السلبية الناجمة عن انفصالك عن الشريك، وذلك لكي يتوفر لك استقراراً نفسياً يؤهلك لخوض تجربة جديدة.
رابعًا: كل شيء قابل للتغيير: فيجب أن تعلم أن أي علاقة قد تنتهي في أي وقت بسبب ظروف معينة، لذا، حاول أن لا توقف حياتك عند نقطة واحدة.
خامسًا: الحب ليس كل شيء: فأي علاقة، تتطلب الكثير من العوامل التي تضمن نجاحها وازدهارها، ولا تعتمد فقط على مشاعر الحب فقط.
همس~[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام جميل بس ؛
الحل الوحيد والقطعي عشان تخطي وتجاوز محنة الانفصال 😅,
ونسيانها تماماً هو : الحصول ع شريك جديد للحياه 😃😅~
رااايق[ عدد التعليقات: 3827 ] نشر منذ 1 ساعة
أيييييه ** الكلام ببلاش ما هو بفلوس **
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قالوا ترى ترى مالك أمل *!!! هههههههههههههههههه
همس~[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه خاف ربك يَ رايق في مشاعر الناس وعطهم فسحة الامل ؛
واللي مالها امل بشريك جديد تتلاحق ع نفسها وتعدل ،،
حياتها مع شريكها وتطور علاقتها معه للافضل بعيد ,
عن الانفصال والازمات
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 58 دقيقة
ما اقدر ما اقدر ﻻيمكن انسى ماهما صار
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7452 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحياه لاتقف عالى آحد👌☺اهم شي ماتخسر صحتك عشان فراق من لايهمه امرك ولايسوى☺