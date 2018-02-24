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بالفيديو.. طفلة إماراتية تتغلب على منافستها البرازيلية في لعبة ” الجوجوتسو “

بالفيديو.. طفلة إماراتية تتغلب على منافستها البرازيلية في لعبة ” الجوجوتسو “
أبو ظبي(صدى):

انتشر مقطع فيديو لطفلة إماراتية تتغلب على منافستها البرازيلية في لعبة ” الجوجوتسو ” في فئة دون الـ10 أعوام ضمن بطولة عام زايد.

وأوضح مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تغلب الطفلة ” سلامة آل علي ” على الطفلة ” ماريا باراو ” التي انسحبت باكية بعد أن هزمتها سلامة.

وتعاطف رواد مواقع التواصل مع الطفلة البرازيلية المنهزمة، بينما أشاد آخرون بقوة وشجاعة الطفلة الإماراتية ” سلامة ” .

ولعبة ” الجوجوتسو ” هي ” فن الليونة ” أو ” الطريق للخضوع “، وهي إحدى الألعاب القتالية العريقة التي تعتمد على استخدام الذكاء في إخضاع الخصم.

وجدير بالذكر، إنه انطلقت منافسات بطولة ” عام زايد لتحدي الجوجوتسو 2018″، الخميس الماضي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

 


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