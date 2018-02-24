الدون يهزم ميسي في معركة جديدة

ماجد محمد(صدى):

في معركة جديدة جمعت بين نجم الريال كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة ليونيل ميسي، استطاع الدون أن يتغلب هذه المرة على غريمه الأرجنتيني.

وجاءت المعركة التي جمعت بينهما فيما يتعلق بالاهداف التي أحرزها كلًا منهما في شباك حراس المرمى العملاقة أمثال مانويل نوير، وبوفون.

وفيما يتعلق بأهداف رونالدو، جاءت كالتالي:

الألماني مانويل نوير: 9

الإيطالى جيانلويجى بوفون: 7

السلوفينى يان اوبلاك: 7

البلجيكى تيبو كورتوا: 9

المجموع: 36 هدف في 39 مباراة

وسجل “ميسي ” في حراس المرمى:

الألماني مانويل نوير: 2

الإيطالى جيانلويجى بوفو: 2

السلوفينى يان اوبلاك: 5

البلجيكى تيبو كورتوا: 7

المجموع: 20 هدف في 32 مباراة