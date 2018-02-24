إتلاف 600 كيلو لحوم وأسماك بـ ” الخبر الجنوبية “
أتلفت بلدية الخبر، 600 كيلة لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك، حيث تم ضبطها في أحد المنازل بالخبر الجنوبية.
وأوضحت بلدية الخبر، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ذلك الضبط جاء ضمن حملاتها اليومية؛ للقضاء على كافة المخالفات.
رااايق[ عدد التعليقات: 3821 ] نشر منذ 10 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله **
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أتوقع هذول من العمال البغالية * أكثر ناس هم بالخبر الجنوبية * وبعدين الهنود *
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الى درجة تشوف لوحات المحلات والبوفيات وبعض المطاعم الصغيرة * مكتوبة بلغتهم *
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تحس أنك مار بشارع ( نافذ ) ببنغلادش أو بالهند * ههههههههههههههههه