إتلاف 600 كيلو لحوم وأسماك بـ ” الخبر الجنوبية “

عادل الحربي (صدى):

أتلفت بلدية الخبر، 600 كيلة لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك، حيث تم ضبطها في أحد المنازل بالخبر الجنوبية.

وأوضحت بلدية الخبر، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ذلك الضبط جاء ضمن حملاتها اليومية؛ للقضاء على كافة المخالفات.