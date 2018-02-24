نائب رئيس هيئة الرياضة يشارك في سباق الهواة بمارثون الرياض

ماجد محمد(صدى):

شارك، اليوم السبت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والأمير فهد بن جلوي ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بكر في سباق الـ 8 كم” بمارثون الرياض الدولي.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صورة ترصد مشاركة ” تركي ” ، و “جلوي ” ، و ” بكر ” في السباق، الذي انطلق منذ قليل.

يجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أطلق،صباح اليوم السبت، شارة بدء سباق ماراثون الرياض الدولي نيابة عن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، الذي يشارك به27.381 مشترك وفقًا لآخر إحصائية للهيئة عن أعداد المسجلين، بمجموع جوائز بلغ 2 مليون ريال.