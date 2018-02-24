سفير مصر السابق في الدوحة يكشف أسباب دعم قطر للحوثيين

طلال الضوي(صدى):

قال السفير محمد المنيسي، سفير مصر السابق لدى الدوحة، إن النظام القطري يدعم مليشيات الحوثي الإرهابية لسببين .

وأوضح ” المنيسي ” أن السببين هما: أن الداعم الرئيسي للحوثيين هي إيران، وفي نفس الوقت ما يقوم به الحوثيون ترى قطر أنه يشكل ضغوطاً على أمن وسلامة الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وتابع : ” سأعود لنقطة سمعتها بنفسي من حمد بن جاسم عندما كنت سفيراً لمصر في الدوحة، فعندما علمت أنه قام بالتوقيع على اتفاق شديد السرية مع السلطات الأميركية لإنشاء قاعدة أميركية في منطقة العديد، فسألته سؤال مباشر: ” طالما أن قطر تحتفظ بعلاقات وثيقة مع طهران، فما هي مصلحة قطر في إنشاء قاعدة أميركية ضخمة في الدوحة؟ ” ، فقال لي حمد بن جاسم نصاً: ” تخطئ يا سعادة السفير إذا تصورت أن عدو قطر هو إيران ” فسألته: ” من يكون؟ ” فقال لي: ” العدو هو المملكة العربية السعودية “.