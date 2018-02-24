إمارة مكة: توصلنا لكافة المصابين من أبناء الجالية البرماوية بـ ” الإيذر “

حسين العلي(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة على لسان متحدثها الرسمي سلطان الدوسري أن الجهات الأمنية بالتعاون مع الشؤون الصحية تمكنت من التوصل لكافة المصابين من أبناء الجالية البرماوية بنقص المناعة المكتسبة (الإيدز ) وإحالتهم للعلاج في مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأوضح الدوسري أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وجه بتشكيل فريق عمل من الإمارة والشرطة والشؤون الصحية للتواصل مع المصابين الذين لم يستجيبوا للاستدعاءات المتكررة من الجهات الصحية بهدف تقديم العلاج لهم ، وتمكنت اللجنة من التواصل معهم وإخضاعهم للعناية الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة المقدسة واعطائهم العلاج اللازم، كما أحضروا المخالطين لهم لإجراء الفحوصات الطبية لهم .

وكانت وسائل اعلام تداولت خلال الفترة الماضية امتناع عدد من أبناء الجالية البرماوية المصابين بالايدز عن الحضور للعلاج كذلك عدم احضار المخالطين لهم الأمر الذي استدعى تدخل الامارة وتشكيل فريق عمل لهذا الغرض.