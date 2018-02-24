إحفظي هذه الأطعمة في الثلاجة لكن ليس لوقت طويل

متابعات(صدى):

قدمت أخصائية تغذية ، عدداً من الأنواع الغذائية التي تطولين عمرها من خلال وضعها في الثلاجة، ولكن ليس لوقت طويل.

مدة حفظ المأكولات في الثلاجة

من المهم أن تعلمي أن معظم حالات التسمم الغذائي تحصل بسبب سوء تخزين الأطعمة، ونعني بذلك عدم تبريدها بشكل جيد، أو وضعها في الثلاجة لوقت طويل. لذلك فالأنسب هو أن تعرفي المدة المناسبة لحفظ كل نوع من المأكولات في الثلاجة مع ضمان جودتها عند الإستهلاك.

– الأجبان: البيضاء منها توضع في الثلاجة وفي علبة محكمة الإغلاق لمدة أسبوع واحد فقط بعد فنحها. أما إذا لم تكن مفتوحة فيجب الإلتزام بتاريخ انتهاء الصلاحية الذي يكون عادة مطبوعاً على العبوة البلاستيكية. أما الصفراء فيمكن حفظها لغاية شهر داخل العلبة المحكمة الإغلاق.

– البيض: يُحفظ في الثلاجة لمدة شهر، ولكن إذا قمت بسلقه فيجب استهلاكه خلال أسبوع.

– اللحوم الحمراء أو الأسماك الطازجة: يمكن حفظها 5 أيام في الثلاجة، أو لمدة تصل إلى 10 أشهر في الفريزر. أما إذا كانت مطبوخة فهي تُحفظ في الثلاجة 4 أيام أو في الفريزر لغاية 6 أشهر.

– الدجاج: الطازج منه يمكن وضعه في الثلاجة لمدة يومين أو في الفريزر لمدة تصل إلى 10 أشهر. أما الدجاج المطبوخ فيمكن حفظه في الثلاجة 3 أيام، و6 أشهر في الفريزر.

– معجون الطماطم: بعد فتحه وإذا تم وضعه في علبة محكمة الإغلاق، يبقى معجون الطماطم صالحاً للاستعمال لمدة 6 أشهر.

– اللحوم المصنّعة: بعد فتحها ممكن حفظها 3-5 أيام في الثلاجة إذا كانت مفتوحة، شهران في الثلاجة إذا لم يتم فتحها أو 6 أشهر في الفريزر.

– الخضروات الطازجة: يمكن أن توضع في الثلاجة لمدة 5 أيام كحد أقصى على أن لا يتم غسيلها قبل ذلك.