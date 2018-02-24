وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين بشركة الشايع الدولية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية للتجارة باب التوظيف على عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمقيمين في عدد من التخصصات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 21 فبراير 2018م.

وأوضح الشركة أن الوظائف متاحة للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في كلًا من ” الرياض، مكة المكرمة، جدة، والدمام “.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مسؤول الاستقبال والموارد البشرية، مدير منطقة، مدير الموارد البشرية، مدير ميداني- ضمان الجودة، مندوب مبيعات، مساعد مدير متجر، مدير متجر، مساعد مبيعات، و خبير أدوات تجميل “.

كما أشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التاليهنا