بلدية معشوقة تطرح مشاريع بنية تحتية وفرص استثمارية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت بلدية مركز معشوقة ، عن فتح باب الاستقبال لعروض المقاولين والشركات والمؤسسات الراغبة في دخول المنافسة العامة ، على ١٠ مشاريع بنيه تحتيه و 10فرص استثماريه موسميه .

وقال رئيس البلدية المهندس موسى فيحان الزهراني : ان البلدية بدأت في طرح عدد من مشروعات البنيه التحتيه والاستثماريه في مناقصة عامة أمام المقاولين و المستثمرين ،

مشيراً أنها تهدف من ذلك إلى تطوير وتعزيز البنيه التحتيه وتوفير العديد من الخدمات بمراكز معشوقة وبيدة والخيالة ، لتحسينها وتجميلها بهذه المشروعات، ولإتاحة الفرصة امام المستثمرين ورجال الاعمال لتنمية استثماراتهم ومواردهم المالية .

وأوضح أن المشاريع تشمل :-

مشروع سفلته ازدواج الطريق الرئيسي ببيده ومعشوقة والسوق الشعبي للجديد بمعشوقة ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمركز بيده ومعشوقة ومشروع إنشاء مرمى نفايات وتوريد معدات ومشروع تسوير مقابر ومغاسل موتى ( م٢ ) ومشروع انشاء مباني ومرافق بلدية بالأضافة لمشروع تحسين وتجميل مداخل المراكز وتطوير المنتزهات ومشروع شراء سيارات .

وأهاب بالمقاولين الراغبين في تنفيذ هذه المشاريع بمراجعة الشؤون الفنية بمبنى البلدية الرئيسي، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة، وأن آخر موعد للتقديم الاثنين ١٤٣٩/٧/٢٤هـ .

ونوه إلى أن البلدية طرحت العديد من المواقع الاستثماريه والتي تشمل مواقع ألعاب هوائية وأكشاك وساحة دبابات بالأضافة لموقع تأجير خيول ، وفق الأنظمة المتبعة بهذا الخصوص.

واختتم : أن مراكز معشوقة وبيده والخيالة التابعة لمحافظة القرى بفضل الله ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبما يوليه سمو أمير المنطقة من جهود لجميع المحافظات وبتوجيهات سعادة أمين منطقة الباحة ومتابعته تشهد حاضرًا مزدهرًا ومستقبلاً واعدًا على ما نشاهده من مشاريع جبارة يجري تنفيذها أو التي ستنفذ في الفترة القادمة .