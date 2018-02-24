وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ” إميرسون ” الدولية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” إميرسون ” الدولية، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لمواطني المملكة، لحمَلة درجة البكالوريوس، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة، بالمملكة في محافظتي ” الجبيل، ينبع ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مشرف مخزون ” الجبيل ” : الدرجة الجامعية في تخصصات: ” إدارة المواد، وإدارة المخزون والرقابة، وإدارة سلسلة التوريد ” ، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس مبيعات ” ينبع ” : درجة البكالوريوس في تخصصات: ” الهندسة الكيميائية، والكهربائية، والميكانيكية، أو الأجهزة ” .

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2018، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا