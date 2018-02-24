رصاصة تستقر في قلب طفل لأكثر من 24 ساعة بالمدينة

سعيد العجل(صدى):

لم يكن يعلم (م,ع) الطفل ذو الـ (14) ربيعا أن رحلته لتعلم الصيد ليل يوم الخميس الماضي سترسله لمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بعد أن استقرت رصاصة من سلاح زميلة عن طريق الخطاء في قلبه.

ويحكي (م,ع) تفاصيل الواقعة بعد نجاح فريق معمل القسطرة القلبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من استخراج الرصاصة التي اخترقت القفص الصدري اسفل الابط الأيسر واستقرت في البطين الأيمن داخل القلب , انه قام هو وعددا من زملائه بنزهة برية لتعلم الصيد بالبنادق الهوائية (السكتون) في منطقة بعيدة عن العمران بمدينة تبوك غير أن زميلة لم يكن يدرك الأمر وخرجت رصاصة طائشة من سلاحه واستقرت في قلبة وكان التوقيت حينها الثانية عشر ليلاً وتم نقلة إلى المستشفى على الفور وبعدها تم إرساله إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة لاستخراج الرصاصة .

من جانبه اوضح مدير عام مركز امراض وجراحة القلب بالمينة المنورة استشاري القلب الدكتور إبراهيم الصبحي انه عند تلقي البلاغ يوم الجمعة وقبل وصول الحالة إلى المركز تم استدعاء ثلاث فرق طبية وهم فريق القسطرة القلبية وفريق الجراحة وفريق التصوير القلبي (أيكو) وعلى الفور تم تشخيص الحالة وتبين أن الرصاصة مستقرة في البطين الأيسر وقام فريق معمل القسطرة القلبية بالدخول إلى القلب من خلال الشريان الفخذي وتم استخراجها من القلب في وقت قياسي دون أي مضاعفات أو حاجة للجراحة, واضاف الدكتور الصبحي أن المريض حاليا يتمتع بصحة جيدة ويتوقع خروجه من المركز خلال يومين.