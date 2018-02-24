تسجيلات صوتية تفيد تلقي ” الأمن الأمريكي ” تحذيرات بشأن مجزرة فلوريدا

واشنطن(صدى):

باتت أجهزة الأمن الأمريكية، في موقف محرج، وذلك بعد أن تبين، أنها تلقت في الأشهر الأخيرة، سلسلة اتصالات تحذر من النوايا المرعبة، لمنفذ مجزرة مدرسة بولاية فلوريدا، حيث صرح مكتب التحقيقات، بفشله في التحقيق بهذه التحذيرات، حيث أبلغ مواطنون أجهزة الأمن، بأن نيكولاس كروز 19 عامًا، يشكل خطرًا على المجتمع.

ونشرت أحد المصادر، تسجيلات صوتية، لبعض تلك الاتصالات، التي تلقاها مكتب التحقيقات عبر خطه الساخن والشرطة المحلية، وأوضحت المرأة في الاتصال، الذي نشر مكتب التحقيقات الفدرالي نصه الكامل:

” أن الشاب اقتنى بعد وفاة والدته، كميات من الأسلحة النارية، وأعلن على حسابه في ” إنستغرام ” ،عن نيته قتل الناس، مع نشر صور وهو يحمل فيها أسلحته ” .

ويجدر الإشارة أيضًا، أنه في 5 يناير الماضي، حذرت امرأة عرفت ” كروز ” ، من أنه قد يصل إلى المدرسة ويطلق النار؛ وذلك ما حصل في الواقع بعد أربعين يومًا، وقدمت إلى السلطات جميع المعلومات المطلوبة، حول مكان إقامته وتصرفاته المثيرة للقلق، بما فيها ذبح طير صغير بسكين.

يُذكر أن هذه الأنباء، أحدثت صدى واسع وتساؤلات ملموسة، لدى المواطنين الأمريكيين، حيث دعا محافظ فلوريدا، ريك سكوت، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريس راي إلى الاستقالة.