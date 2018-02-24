تميم يعلق على أحداث الغوطة.. ومغردون يقصفون جبهته: كل الدمار بسببكم

طلال الضوي(صدى):

في أول تعليق له على الأحداث في الغوطة الشرقية بسوريا، أنهال على الأمير القطري المدلل تميم بن حمد سيل من الانتقادات والشتائم؛ لتناقده، لافتين إلى أن قطر “تقتل القتيل وتمشي في جنازته ” .

وغرد ” تميم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” اليوم السبت قائلًا: ” غض النظر عن الخلافات السياسية، ما يجري في الغوطة الشرقية هو جرائم ضد الإنسانية وتبقى حماية المدنيين في هذه الحالة مسؤولية المجتمع الدولي التي لا يجوز أن يتملص منها ” .

وجاءت ردود المغردين تعليقًا على حديث ” تميم ” قاصفة لجبهته، مؤكدة على التناقض الذي يعيش به النظام القطري الفاسد .

ومن بين التغريدات قال أحد المتابعين: ” كل الدمار والخراب انتم السبب فيه نظام الحمديين الله يشتت شملكم امين ” .

وتابع أخر: ” هل تعلم أن قطر كانت من أسباب دمار سوريا، من يمول الارهابيين في سوريا، ومن يمول الارهابيين في مصر من يمول يأوي الارهابيين في بلده ” .