حاكم دبي يعلن عن وظيفة براتب مليون درهم

دبي(صدى):

قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم السبت، بالإعلان عن فتح باب التقديم، لوظيفة لأبناء الوطن العربي، بمكافأة تصل إلى مليون درهم، وذلك خلال العام الحالي.

وأوضح حاكم دبي، على حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” مطلوب للعمل معنا في 2018 ” ، موضحًا شروط التقديم.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن الوظيفة هي ” صانع أمل ” على أن يكون المتقدم عربي الجنسية، لافتًا إلى أن من الضروري أن يكون عمل سابقًا أي خدمة إنسانية أو مجتمعية، والمهارات أن يكون لديه نظرة إيجابية للحياة.

وتابع حاكم دبي، أن اللغة المطلوبة هي أن يتقن لغة العطاء قراءة وكتابة، وذلك في إشارة إلى اللغة العربية.

وجدير بالذكر، أنه كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق العام الماضي مبادرة ” صناع الأمل ” ، وهي أكبر مبادرة عربية تهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم العطاء والخير، والإيجابية والتفاؤل.