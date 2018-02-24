تخلصي من الكرش بواسطة زيت اللوز خلال 10 أيام فقط

متابعات(صدى):

عندما يتعلق الامر بمشكلة الكرش والوزن الزائد في منطقة المعدة، يكون الحل بالمثابرة على الرياضة وممارسة الحركة البدنية. لكن الاكتفاء بالتمارين لا يمكن أن يمنحك النتائج التي ترغبين بها، اذ أن الغذاء والمكونات المنزلية هي العلاج الفعليّ لهذه المشكلة.

إليكِ خلطة زيت اللوز المرّ الذي يزيل الدهون المتراكمة عند البطن ويمنحك معدة مسطحة كالعارضات.

يذكر أن زيت اللوز يحتوي على عناصر طبيعية تلعب دور مضادات الاكشدة وتساهم في تسريع عملية الايض وتنشّط عملية حرق الدهون أيضاً. لذا لا تترددي عن تجرتها واختبار النتائج بنفسك.

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المرّ

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

طريقة التحضير والاستخدام

امزجي المكونين في الخلاط الآلي حتى تحصلي على عجينة ناعمة

طبقي الخلطة على البطن أو منطقة الدهون

قومي بلف بطنك بحزام من القماش واتركيه طوال الليل ليتعرّق

في الصباح خذي حماماً ساخناً

كرري العملية لمدة 10 أيام وستلاحظين النتائج بعد انقضاء اسبوع.