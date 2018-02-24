بدء مرحلة الدعاية للانتخابات الرئاسية في مصر

القاهرة(صدى):

بدأت اليوم السبت، مرحلة الدعاية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي يتنافس عليها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وتستمر حتى 24 من مارس المقبل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني اسير إجراءات الانتخابات، المقرر إجراؤها يوم 26 مارس ولمجة 3 أيام، كما حظرت الدعاية في غير الأوقات التي حددتها، وشكلت لجانًا في المحافظات لرصد المخالفات.

وجدير بالذكر أن هذه هي رابع انتخابات رئاسية تعددية في مصر، والثالثة بعد ثورة 25 يناير 2011، بينما ينظر المراقبون على أنها باتت محسومة للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بالنظر إلى شعبيته وشبه غياب المنافسين.