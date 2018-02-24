دبلوماسيون يشاركون في مبادرة وزارة البيئة لزراعة 4 ملايين شجرة

سعيد العجل(صدى):

أتم دبلوماسيون مشاركة في مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة ” للتنمية المستدامة للمراعي والغابات، التي تهدف من خلاله الوزارة إلى زراعة 4 ملايين شجرة حتى نهاية 2020م على مستوى المملكة .

وبحسب مدير عام الإدارة العامة للزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج فخلال زيارتهم اليوم منتزه حريملاء الوطني التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة يرافقهم وكيل وزارة البيئة الدكتور أسامة فقيها، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، شارك مايقارب ٨٠ فرداً من الدبلوماسيين وعائلاتهم في زراعة مايقارب ٢٠٠ شجرة محلية في المنتزه، بجانب أعلام دولهم.

واستهلت الزيارة باستضافة في الخيمة الشعبية، رحب فيها الدكتور فقيها بوكيل وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومشاركتهم الوزارة في هذه المبادرة التي تهدف لجعل المملكة خضراء وصديقة للبيئة من خلال زراعة 4 مليون شجرة حتى عام 2020 ، وخلال الزيارة شاهد المشاركون عملية جمع البذور وتقنيات حصاد الأمطار التي تستخدمها الوزارة في زراعة الأشجار البرية.

يشار إلى أن مبادرة الوزارة لزراعة ٤ ملايين شجرة تهدف إلى زراعة الأشجار بمشاركة الأفراد والمؤسسات التطوعية والجمعيات البيئية.