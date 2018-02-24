محمد المنيسي: المقاطعة العربية أصابت قطر.. والجمع بين تركيا وإيران سيفشل

طلال الضوي(صدى):

لفت أول سفير مصري لدى قطر عقب انقلاب حمد بن خليفة على والده، السفير محمد المنيسي، إلى أن قطر لن تتوقف عن دعمها للإرهاب إلا إذا أكتوت بناره .

وعن تأثرها بمقاطعة الدول المكافحة للإرهاب لها، قال ” المنيسي ” ، إنها تأثرت بالفعل، موضحًا: ” قطر كانت في وقت من الأوقات إحدى الوجهات المتميزة للاستثمارات الأجنبية واليوم جزء كبير من هذه الاستثمارات خرجت من قطر، والبنوك القطرية لديها مشكلة في السيولة.”

ولفت إلى أنه هناك سنوات قبل أن تؤتي المقاطعة ثمارها، مشيرًا إلى أن إصابة قطر بالإرهاب وانقلاب السحر على الساحر هو الأمر الوحيد الذي سيؤدي إلى توقف قطر عن دعم الإرهاب.

وعن زيارات الأمير القطري تميم بن حمد إلى أنقرة، قال: ” زيارات تميم لأنقرة عديدة، وليس أمام تميم سوى أنقرة وطهران، والغريب أنه يتخيل أنه يستطيع جمع الغريمين في طريق واحد، بينما دوافع أنقرة وطهران لا يمكن أن تلتقي، طهران تسعى لإعادة إحياء ما تتخيله من إمبراطورية فارسية في المنطقة، وأنقرة لديها مشروعها ايضاً في نفس المنطقة، وبالتالي هناك مشروعان متعارضان متصادمان، وما يجمعهما في الوقت الحالي أن هناك من يمول تحركاتهما وهي “الدوحة”.