التراجع يسيطر على سوق المعادن في يوم

علي القحطاني(صدى):

شهدت أسعار 8 من المعادن النفيسة والأساسية تراجعًا في مستوياتها خلال تعاملات، أمس الجمعة، متجهه إلى تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف.

وتصدر ” الألمنيوم ” قائمة الخسائر بانخفاض 2.1% إلى 2140 دولارًا للطن، كما تراجع ” الذهب ” في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1326.65 دولار للأوقية، متجهًا للهبوط إلى الجلسة الخامسة بين 6 جلسات، فاقدًا 1.6% من قيمته منذ بداية الأسبوع الجاري.

كما تراجعت ” الفضة ” في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 16.57 دولار للأوقية، وهبط كلًا من ” النحاس ” و ” الزنك ” في ظل اتجاه المستثمرين لجني الأرباح وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب في أكبر مستهلك للمعادن وهي الصين.

وانخفض ” الزنك ” بنسبة 0.8% عند 3.503 ألف دولار للطن، كما تراجع ” النيكل ” بنسبة 0.5% إلى 13765 دولار للطن، وخسر ” الرصاص ” 0.6% من قيمته مسجلًا 2531 دولارًا للطن.