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بالفيديو.. أحلام تثير ضجة بأكلها للخيار

بالفيديو.. أحلام تثير ضجة بأكلها للخيار
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ ، مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية بانستجرام ، أثارت به ضجة بين متابعيها ، وهي تروج لعطرها الجديد ، إلا أن أكثر ما علق عليه المتابعون هو أكل أحلام لـ ” خيارة ” خلال هذا الفيديو.

وقد انقسمت تعليقات المتابعين بين تلك التي اعتبرت أنّ تصرّف أحلام عفوي، وبدت على طبيعتها في مقطع الفيديو، والقسم الآخر انتقد تصرّفها هذا، معتبرا أنه كان باستطاعتها أن تلتقط هذا الفيديو من دون أكلها للخيارة بهدف شد انتباه المتابعين من مختلف البلدان.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3819 ] نشر منذ 49 دقيقة

المفروض ما تتكلمين وفي فمك ( حلجج ) أكل *** عيب **** ولا ماتعرفين أداب الأكل **
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الجو اليوم عندنا رائع * غيوم وأمطار *
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ورائحه الأرض مع المطر جميله * وأحلى من العطر حق أحلام * ههههههههههههههههه

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