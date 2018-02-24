بالفيديو.. أحلام تثير ضجة بأكلها للخيار

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ ، مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية بانستجرام ، أثارت به ضجة بين متابعيها ، وهي تروج لعطرها الجديد ، إلا أن أكثر ما علق عليه المتابعون هو أكل أحلام لـ ” خيارة ” خلال هذا الفيديو.

وقد انقسمت تعليقات المتابعين بين تلك التي اعتبرت أنّ تصرّف أحلام عفوي، وبدت على طبيعتها في مقطع الفيديو، والقسم الآخر انتقد تصرّفها هذا، معتبرا أنه كان باستطاعتها أن تلتقط هذا الفيديو من دون أكلها للخيارة بهدف شد انتباه المتابعين من مختلف البلدان.