موقع ” لينكدان ” يكشف عن الوظائف التي يسعى إليها مواطنو المملكة

عادل الحربي (صدى):

أوضح بحث متخصص، أن المتقدمين على وظيفة ” مدير مشروع ” ، في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسّر ” ، بلغوا 9379 متقدمًا في 2017؛ لتصبح بذلك أكثر وظيفة يسعى إليها مواطنو المملكة، حسب موقع ” لينكدان ” .

بينما جاءت وظيفة ” مهندس موقع ” ، في المركز الثاني بنحو 8971 طلبًا، تبعتها وظيفة، في برنامج التطوير الإداري في البنوك الوطنية، حيث تقدم لها 8551.

كما سجلت وظيفة دعم تقني لتكنولجيا المعلومات، ومحلل بيانات موارد بشرية، في مطارات الرياض، على التوالي 8425 و8335 طلب ترشّح.

وفي هذا السياق، قال ربيع حيدر، من ” لينكدان ” المملكة: ” تبدل المشهد الوظيفي بالمملكة، وتغير تفكير الشباب في حياتهم المهنية؛ سعيًا للنجاح ” .