عروض سينمائية جديدة من مركز الملك فهد الثقافي بالرياض موجهة للأطفال

تركية البدر(صدى):

يعرض مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ضمن مهرجان أفلام الأطفال، في يومه الخامس مساء غد الأحد 9/6/1439هـ الموافق 25/2/2018م، سبعة أفلام عالمية ومحلية للأطفال، حيث ستعرض الأفلام على شاشات المسرح (B)، ويبدأ العرض الساعة 7:30 مساء، وتستغرق ما يقارب الساعة.

وتتضمن الأفلام المشاركة فيلم ” أنا وأبوي ” للمخرج محمد الهليل، وفيلم ” بر الوالدين ” ، وفيلم ” Rita & crocodile the forest “، وفيلمthe Unwashed penguin ” “، وفيلم ” Hello “، وفيلم”Imaginapped” ، وفيلم ” Zombriella ” .

ووجهت إدارة مركز الملك فهد الثقافي الدعوة لعموم الجمهور من العائلات والأطفال لحضور عروض الأفلام والاستمتاع بها، التي اختارتها لجنة مختصة، إذ أكدت أن الدخول لمشاهدة هذه العروض سيكون مجاناً.

كما وفرت لجنة المهرجان عدداً من الفعاليات المصاحبة، مثل المكياج السينمائي وبرج الأسماك وألعاب ترفيهية وأركان الأنشطة الحركية والمرسم والتلوين وصالة التحدي والمتاهة العجيبة، وعدد من الفعاليات الفنية المناسبة، والتي تهدف إلى قضاء الأطفال وقتاً ممتعاً ومشاهدات متنوعة.

وأكد المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف أن المركز يهدف من هذا البرنامج النوعي إلى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، وهذا ما سعى له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة وبإشراف لجنة مشاهدة متخصصة.