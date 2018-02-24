4 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة إريكسون

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة إريكسون المتخصصة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باب التوظيف على عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة على موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 19 فبراير 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مهندس موقع (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو علوم الحاسب الآلي).

– مهندس التكامل (الرياض): درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في الهندسة.

– مدير مشروع العملاء (الرياض): درجة البكالوريوس في الهندسة.

– مدير أول مشروع العملاء (جدة): درجة البكالوريوس في الهندسة.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التاليهنا