بالفيديو.. عبدالله عباس ” ما أفتخر إني إيراني “

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان عبدالله عباس عن جنسيته الحقيقية ، وعدم اتباعه للشيعة والتزامة بالسنية خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج ” كشف حساب ” للإعلامية مي العيدان .

وقال عباس في المقابلة ” رغم أني إيراني الجنسية حيث أن أبي إيراني وأمي كويتية إلا أنني لا أفتخر إني إيراني ” .

وتابع عبدالله ” أنا سني مثل والدتي ووالدي جعفري ” شيعي ” .. أنا وعيت على الدنيا ووالدي جعفري لكن أنا سني وتزوجت سنية ” .