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بالفيديو.. عبدالله عباس ” ما أفتخر إني إيراني “

بالفيديو.. عبدالله عباس ” ما أفتخر إني إيراني “
أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان عبدالله عباس عن جنسيته الحقيقية ، وعدم اتباعه للشيعة والتزامة بالسنية خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج ” كشف حساب ” للإعلامية مي العيدان .

وقال عباس في المقابلة ” رغم أني إيراني الجنسية حيث أن أبي إيراني وأمي كويتية إلا أنني لا أفتخر إني إيراني ” .

وتابع عبدالله ” أنا سني مثل والدتي ووالدي جعفري ” شيعي ” .. أنا وعيت على الدنيا ووالدي جعفري لكن أنا سني وتزوجت سنية ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة

أكبر خطر اللعب على وتر الطائفية وربط الانتماء بناءً على المذهب.

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