بالفيديو.. عبدالله عباس ” ما أفتخر إني إيراني “
كشف الفنان عبدالله عباس عن جنسيته الحقيقية ، وعدم اتباعه للشيعة والتزامة بالسنية خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج ” كشف حساب ” للإعلامية مي العيدان .
وقال عباس في المقابلة ” رغم أني إيراني الجنسية حيث أن أبي إيراني وأمي كويتية إلا أنني لا أفتخر إني إيراني ” .
وتابع عبدالله ” أنا سني مثل والدتي ووالدي جعفري ” شيعي ” .. أنا وعيت على الدنيا ووالدي جعفري لكن أنا سني وتزوجت سنية ” .
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عين العدل[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
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